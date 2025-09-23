İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

''TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandı'' iddiasına yalanlama

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, haciz işlemlerinin ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğunu bildirdi.

23 Eylül 2025 Salı 14:42
''TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandı'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz, süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

