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TMSF, Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 27 milyon 250 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:16
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TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ'ye ait Konya'nın Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 1663 ada, 3 parsel sayılı, 6 bin 156 metrekare alanlı, avlulu iki kargir depo, kargir kantar binası, kargir bekçi kulübesi, kerpiç ahır vasıflı taşınmaz ile makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 27 milyon 250 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 12 Nisan 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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