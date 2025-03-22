TMSF devreye girdi! İninal, iPara ve PayFix'e yeni genel müdür atandı

İninal, iPara ve PayFix hesaplarının kullanıma kapatılması sonrası yaşanan mağduriyetleri gidermek adına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devreye girdi. TMSF tarafından yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür atanarak, sorunların hızla çözülmesi için çalışmaların hızlandırıldığı bildirildi.

Yetkililer, hesap sahiplerinin mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti. Sürecin yakından takip edildiği ve müşterilerin haklarının korunması için titizlikle çalışıldığı ifade edildi.

İninal, iPara ve Payfix adına yapılan açıklamada, müşterilerin anlayış ve sabrı için teşekkür edilirken, sorunların çözümü için yoğun bir çaba sarf edildiği vurgulandı.