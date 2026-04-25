TMSF düğmeye bastı: TV kanalı satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 28 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; ihale için teklifler 16 Haziran'a kadar kabul edilecek, açık artırma ise 17 Haziran'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında gerçekleştirilecek.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
TMSF'nin, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararıyla oluşturulan TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedelinin 28 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 800 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Haziran saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Haziran saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

