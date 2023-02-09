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TMSF'den AFAD'a 102 milyon lira destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
TMSF'den AFAD'a 102 milyon lira destek
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Fondan yapılan açıklamaya göre, TMSF ve TMSF yönetimindeki şirketlerinden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanıldığı kaydedildi.

TMSF'den yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

"Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunulmuştur. Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.

Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 60 bin adedi bulan yatak, yorgan, yastık, battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettirilmiştir. Naksan Holding bünyesindeki iki fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan yaklaşık 1500 depremzede barındırmaktadır. Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin korunması amacıyla branda ve çadır kentlerde zemin soğuğunu kesmek için kullanılacak halılar AFAD'a teslim edilmiştir."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunların haricinde jeneratörler, akaryakıt, tüp, su tankları, seyyar tuvaletler, powerbank, ekmek ve kuru gıda gibi acil ihtiyaçlar ve temel yaşam malzemelerini içeren 60 tır malzeme deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Kızılay iş birliğiyle 4 adet seyyar mutfakta günlük 40 bin kişiye yemek, Akyaka Park AVM tarafından günlük 30 bin kişiye yemek vermek için Gaziantep'te iki adet seyyar mutfak faaliyete geçirilmiştir. Koza Grubu tarafından Kahramanmaraş/Türkoğlu'nda ve Erciyes Anadolu Grubu Kahramanmaraş'ta, Aydınlı Grubu Hatay/Kumlu'da 3 seyyar mutfakla yaklaşık 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek teminine başlanmıştır.

İlk aşamada acil ihtiyaç listesindeki bu yardımlar gönderilmiş olup, benzeri yardımlarımız kesintisiz deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecektir. Ayrıntılar Akyaka AVM, Aydınlı, Erciyes Anadolu, ve Koza Grubu'nun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır."

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