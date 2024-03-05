İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5958
  • EURO
    34,3749
  • ALTIN
    2163.37
  • BIST100
    8860.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TMV'nin New Jersey eyaletindeki bir okulda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Güncel

TMV'nin New Jersey eyaletindeki bir okulda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan okulunda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

AA5 Mart 2024 Salı 22:23 - Güncelleme:
TMV'nin New Jersey eyaletindeki bir okulda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
ABONE OL

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle düzenlenen programa Türkye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir başta olmak üzere öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında üzerinde Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz kıyafetleri ile kıyasıya yarışan öğrencilerden birinciliği etkileyici performansıyla Tuğçe Seçen alırken, ikinci Zehra Bölür ve üçüncü de Zeynep Kaplan oldu.

Dereceye giren öğrenciler hediyelerini Başkonsolos Özgür ve Direktör Özdemir'den alarak birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017'den bu yana eğitim hizmeti veren Maarif Okulunda yaklaşık 150 öğrenci öğrenim görüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.