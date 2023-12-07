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Güncel

''TOBB Projektör'' projesinde başvurular alınmaya başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulunun liseli genç girişimcilere destek olmak amacıyla başlattığı 'TOBB Projektör' projesinin üçüncüsü için başvurular alınmaya başlandı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
''TOBB Projektör'' projesinde başvurular alınmaya başladı
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TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen projeye 31 Ocak 2024'e kadar başvurular sürecek. Takımlarını kurup projelerini hazırlayan gençler, başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen"TOBB Projektör" projesi kapsamında şimdiye kadar yüzlerce gence girişimcilik eğitimi verildi. Projenin kazananlarına ise para ödülü verilmesinin yanı sıra; akademisyenler, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile buluşma imkanı sağlandı. Fikirlerin ürün ve hizmete dönüşüp ticarileşmesine katkıda bulunuldu.

"PROJELERİNE GÜVENEN TÜM GENÇ ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, gençlere verilen desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen yıl büyüyen ve güçlenen projemiz ile girişimci gençlerin fikirlerine destek olmak bizim adımıza bir gurur kaynağı olurken ülkemiz adına da çok önemli bir kazanım oluyor. Çünkü, bu proje ile ülkemizde yeni girişimcilerin oluşması, toplumda farkındalık yaratacak projelerin ticarileşmesi ve uluslararası alanda ülkemizi gururlandıracak şirketler kurulması sağlanıyor. Bu yıl da projelerine güvenen tüm genç arkadaşlarımızı bekliyoruz."

  • TOBB Projektör
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