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TOBB'dan 3 binden fazla sanayi kapasite raporuna onay

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 18,9 azalarak 3 bin 42 oldu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
TOBB'dan 3 binden fazla sanayi kapasite raporuna onay
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TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da yıllık bazda yüzde 18,9 azalışla 3 bin 42 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 821 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 226 raporla Bursa ve 196 ile Ankara izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Haziran 2023'te 96 bin 374 iken geçen ay 1538 azalışla 94 bin 836'ya geriledi.

Çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 3 milyon 972 bin 885 olarak hesaplandı.

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