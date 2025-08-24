İSTANBUL 29°C / 21°C
TOGG Almanya'da görücüye çıkacak

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, bu yıl Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025'te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak.

AA24 Ağustos 2025 Pazar 18:51 - Güncelleme:
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 8 Eylül'de basın günüyle başlayıp fuardaki yerini alacak. Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 Münih'te 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, Togg da ürün, tasarım ve teknolojileriyle fuarda bulunacak.

TOGG'UN ZİYARETÇİLERİ TEST SÜRÜŞÜ YAPMA FIRSATI BULACAK

Togg basın toplantısıyla fuar programına başlayarak 2 farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşup A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayacak. En yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak Togg ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek.

Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

