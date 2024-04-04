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Togg bayramda yola çıkacakları uyardı

Türkiye'nin farklı şehirlerinde kullanıcıları T10X ile buluşturan Togg, elektrikli araçla bayram seyahatine çıkacak kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Togg bayramda yola çıkacakları uyardı
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Togg'dan yapılan açıklamada, elektrikli araçlarla uzun yolculuk öncesi rotayı şarj noktalarına göre planlamanın konfor sağladığı, bu noktada, T10X'in yol üzerindeki şarj noktalarını kendiliğinden gösterdiği belirtildi.

Seyahat süresince iki saatte bir mola verilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, molalarda aracın şarj edilebileceği tavsiyesinde bulunuldu.

Sadece elektrikli araçların değil içten yanmalı araçların menzilinin de sürücünün kullanım tarzından etkilendiği aktarılan açıklamada, yolculuk sırasında bir sonraki şarj noktasını belirlerken, ortalama hızın ne olacağının ve bunun ne kadarlık bir enerji tüketimine neden olacağının öngörülmesi gerektiği ifade edildi.

Tamamen boş bir bataryanın, şarj noktasında daha uzun süre beklenmesine yol açacağı için tüm şarjın bitirilmemesi gerektiği önerilen açıklamada, otel rezervasyonu yaparken şarj imkânının da sorulması tavsiye edildi.

- BAYRAMDA 6 ŞEHİRDE TEST GÜNLERİ

Öte yandan açıklamaya göre, Türkiye'nin pek çok şehrinde test sürüşü günleri düzenleyen Togg, bayram tatilinde de Bodrum, Gaziantep, Bursa, Antalya, Samsun ve Konya'da kullanıcılarla buluşacak. Kullanıcılar, Togg'un sitesindeki "https://www.togg.com.tr/t10x-surus-deneyimi" internet adresinden randevu oluşturup, 5-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek test günlerinde T10X'i daha yakından tanıyabilecek. 2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X'lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor.

T10X test sürüşü takvimi şöyle:

- Bodrum: 5-14 Nisan Yalıkavak Marina
- Gaziantep: 5-14 Nisan Forum Gaziantep
- Bursa: 5-14 Nisan Downtown Alışveriş Merkezi
- Antalya: 5-14 Nisan Mall of Antalya
- Samsun: 5-14 Nisan Piazza Samsun
- Konya: 5-14 Nisan M1 Konya Alışveriş Merkezi

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