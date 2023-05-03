Togg, Çankırı'da! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili adayı Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili ve milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu ile Togg'u kullanarak kent turu yaptıktan sonra alışveriş merkezi önünde hazırlanan alana geldi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Çankırılılar, otomobili deneyimleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akbaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, gençlere söz verdiğini, Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getirdiklerini söyledi.

Togg ile önce Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde öğrencileri ziyaret ettiklerini, daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Akbaşoğlu, "Gençlerimizle, kadınıyla, erkeğiyle, torunuyla, dedesiyle hep beraber milli gururumuz Togg'umuzun yanındayız. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz mutlaka yapacağız, Devrim otomobilin başına gelenleri unutmuyoruz. Biz en iyisini, en teknolojik cihazını yerli ve milli otomobilimizi yapacağız, bunun için 5 babayiğit arıyorum.' demişti. Her türlü imkanı sunacağını ifade etmişti. İşte ete kemiğe büründü. Artık Türkiye'nin yollarında, Çankırı'nın sokaklarında Togg göründü. 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünün, 'Yaparsa Erdoğan yapar' sözünün hep beraber gerçekleştiğini görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin denizlerde, karada, havada her yerde olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Togg ile Altay tankı ile karada, TCG Anadolu gemimizle denizlerde, milli muharip uçağımız KAAN ile HÜRJET, Atak, GÖKBEY ile havadayız. Dolayısıyla bu millet kendine Erdoğan ile öz güvenini öyle bir ortaya koydu ki... O sebepledir ki Biden, 'Erdoğan'ı devirmeliyiz' demek durumunda kaldı. Çünkü Erdoğan bir dünya lideri. Biden'in ortaya koyduğu senaryonun figüranlığını üstlenenler asla başarılı olamayacaklar. Çünkü bu millet manda ve himayeyi kabul etmez, vesayeti kabul etmez. Bu millet yüzyıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde nasıl istiklal mücadelesini ortaya koydu ve başarı kazandıysa Mustafa Kemal Paşa'nın bir başka ilkesi tam bağımsız Türkiye ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini gerçekleştiren liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yakinen biliyor, bunu somut bir şekilde görüyor, bu münasebetle bütün desteğini Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek milletçe ortaya koyuyor."

Aracı inceleyen vatandaşlardan Elif Dursun da otomobilin çok güzel olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dilara Yurdunkulu da otomobili çok beğendiğini vurgulayarak, "İlk defa Togg'u gördüm. Ehliyetimi yeni aldım, benim de böyle bir arabam olmasını isterdim." diye konuştu.