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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: Yeni model T10F için çalışmalar sürüyor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri, TOGG otomobil Fabrikasını ziyaret ederek TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile bir araya geldi.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: Yeni model T10F için çalışmalar sürüyor
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TOGG'un Gemlik'te kurulu Fabrikasında gerçekleştirilen ve yarım gün süren ziyarette, M. Gürcan Karakaş, Yönetim Kurulu Üyeleriyle tek tek tanıştıktan sonra, TOGG'un kuruluş hikayesi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş, TOGG'un "Otomobilden fazlası" mantığıyla yola çıktığını ifade ederek, "Dünya ile rekabet eden bir teknoloji firması kurmak için yola çıktık. Bunun için de mobiliteyi seçtik" dedi. Karakaş, "Yenilige Yolculuk" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "Cep telefonunun başına ne geldiyse, otomobilde de o oluyor" dedi.

Hissedar yapısının TOGG'u doğal bir ekosistem içine doğurduğunu da kaydeden Karakaş, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100'üne sahip oldukları TOGG ile yerlilik konusunda da önemli bir noktaya ulaştıklarını kaydetti. Karakaş, yeni model T10F için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Öte yandan BUSİAD Yönetim Kurulu'nun sorularını da yanıtlayan Karakaş'a BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Derviş Fincan Seti hediye etti.

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