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TOGG dolandırıcılığına 60'ar yıl hapis istemi

Yerli otomobil TOGG'u satın almak isteyen müşterileri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli hakkında 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
TOGG dolandırıcılığına 60'ar yıl hapis istemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart'ta "https://togg.satisonbasvuru.com/index.html" adresli internet sitesi üzerinden "Togg Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz" başlığı altında, "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi"nin banka hesaplarının paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sitede söz konusu hesaplara ödeme yapılması istendiğinin tespit edildiği ve dolandırıcılık yapılabileceği şüphesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin, yerli otomobil TOGG çekilişine katılmak isteyen müştekileri söz konusu internet sitesine yönlendirdikleri anlatılan iddianamede, bu portal üzerinden müştekilerin kimlik ve iletişim bilgilerini temin edildiği aktarıldı.

İddianamede, site üzerinden müştekilerin telefon numaralarına ulaşılıp "ön sipariş işlemlerinin tamamlanması için hesap numaralarına 60 bin lira gönderilmesinin" istendiği, söz konusu hesabın, şüpheli Vedat Biren adına kurulan "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi" hesabı olduğu ifade edildi.

Müştekiler Ersin Sarıtaş, Tamer Özbey ve İsmail Uludağ'ın bu hesaba 60'ar bin lira gönderdikten sonra kendilerini arayan numaralara ulaşamadıkları anlatılan iddianamede, müşteki Himmet Karadağ'ın ise hesap sahibi şirket unvanından şüphelenerek talep edilen miktarı göndermediği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Karadağ'ın, 28 Mart'ta TOGG'a başvurmak için internette araştırma yaptığını, orijinal profesyonel site görünümüne sahip söz konusu portala girdiğini ve kimlik bilgilerini yazarak ön sipariş oluşturduğunu söylediği belirtildi.

Karadağ'ın, 5 dakika içerisinde telefonla aranarak saat 18.00'e kadar hesap numaralarına 60 bin lira göndermesinin istendiğini, alıcı kişinin hesap numarasından şüphelenip araştırma yaptığında TOGG'la alakası olmadığını anlayıp parayı göndermediğini anlattığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan müşteki İsmail Uludağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Uludağ'ın 28 Mart'ta söz konusu siteye kayıt yaptırıp girdikten sonra tarafına iletilen hesap numarasına 60 bin lira havale ettiğini, ancak daha sonra söz konusu sitenin resmi site olmadığını öğrendiğini belirttiği ifade edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Haluk Uzun'un, şüpheliler Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun yönlendirmesiyle irtibata geçtiği kişilere şirket kurdurduğunu, bilgileri Ak ve Dönmezoğlu'na gönderdiğini, TOGG çekilişine katılma vaadiyle paraların yollandığı "Mobil2 Dijital" isimli şirketi de şüpheli Levent Uzun'un yönlendirdiği şüpheli Vedat Biren adına kurduklarını söylediği aktarıldı.

İddianamede şüpheliler Vedat Biren, Türker Ak, Murat Dönmezoğlu, Levent Uzun, Haluk Uzun ve Berin Er'in, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

  • TOGG satış dolandırıcılığı
  • Dolandırma suçu
  • Hapis cezası istemi

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