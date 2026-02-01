İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

TOGG farkı! Göle dönen yola aldırış etmedi

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar ilerleyemezken, yerli ve milli otomobil TOGG'un sel suları içindeki kararlı ilerleyişi dikkat çekti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 00:17 - Güncelleme:
Adana'da şiddetli yağış sonucu oluşan su birikintisinden araçlar geçemezken bir TOGG suların içinde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı yakınlarında da oluşan su birikintisi nedeniyle yol adeta göle döndü. Araçlar yoldan geçemezken bir TOGG kullanıcısı göle dönen yolda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken TOGG sürücüsü aracın içinden de video paylaştı. O videoda TOGG'un içerisine su girmediği de görüldü.

