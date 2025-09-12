İSTANBUL 28°C / 21°C
  • TOGG T10F Ayvalık yollarında! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
TOGG T10F Ayvalık yollarında! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

TOGG'un yeni sedan modeli T10F, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halinde görüntülendi. Aracı gören sürücüler cep telefonlarıyla görüntü aldı.

12 Eylül 2025 Cuma 10:03
TOGG T10F Ayvalık yollarında! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi
ABONE OL

TOGG'un merakla beklenen sedan modeli T10F, Ayvalık ilçesinde vatandaşların ilgisini çekti.

Çanakkale İzmir Karayolunda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, yerli otomobile büyük beğeni gösterildi.

EURO NCAP güvenlik testlerinden 95 puanla 5 yıldız alan T10F, testlerde birçok otomobil markasını geride bırakarak dikkat çekti.

TOGG'un T10F modelinin önümüzdeki dönemde satışa sunulması bekleniyor. Sedan modelin özellikle güvenlik, donanım ve tasarım özellikleriyle segmentinde güçlü bir alternatif oluşturacağı ifade ediliyor.

