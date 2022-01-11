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TOGG uzmanlarından itfaiyeye ''elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale'' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) uzmanlarından 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi aldı.

AA11 Ocak 2022 Salı 10:20 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 10:20
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde yer alan TOGG, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimine (KOBİTEM) davette bulundu.

Davete istinaden gerçekleşen ziyarette, TOGG'un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı.

KOBİTEM Birim Amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca, olası acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanlarınca personele eğitim verildi.

TOGG uzmanlarından alınan bilgiler, elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için büyük önem taşıyor.

Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri, yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu deneme imkanı buldu.

Doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili unvanını taşıyan yerli ve milli marka TOGG, sahip olduğu yeni teknolojiler ve güvenlik sistemleriyle göz dolduruyor.

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