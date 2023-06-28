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TOGG, Volvo'nun karizmasını çizdi! Sosyal medyada gündem oldu

Sağlamlığıyla ünlü Volvo marka bir araç ile yerli ve milli otomobil TOGG'un yaptığı kaza sosyal medyada gündem oldu.

28 Haziran 2023 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
TOGG, Volvo'nun karizmasını çizdi! Sosyal medyada gündem oldu
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TOGG ile Volvo kaza yaptı, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve yorumlar gündem oldu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u kura çekimiyle 20 bin kişi almaya hak kazanmış, geçtiğimiz Nisan ayında da yollara çıkmıştı.

İLK TOGG KAZASI ANKARA'DA YAŞANMIŞTI

Artık her şehrin sokaklarında görmeye başladığımız araçların ilk kazası 15 Nisan'da Ankara'da yaşanmıştı. Sincan ilçesi Yenikent semtinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yerli otomobile arkadan çarpmıştı.

Kazada yaralanan olmazken, TOGG hasar görmüş ismi açıklanmayan Fiat Palio sürücüsü yerli otomobile çarparak tarihe geçmişti.

TOGG VE VOLVO KAZA YAPTI

Sosyal medyada yeni bir TOGG kazasına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, yerli otomobil Togg ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü.

Kazanın maddi hasarla atlatıldığı belirtilirken, Togg'a yandan çarpan ve sağlamlığıyla bilinen Volvo'nun ön kısmının büyük hasar aldığı görüldü.

"VOLVO EFSANESİ SONA ERMİŞTİR"

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve gündem oldu. Kullanıcıların birbirinden ilginç yorumları ise dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar "Volvo efsanesi sona ermiştir" şeklinde ifadeler kullandı.

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