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  • TOGG Yönetim Kurulu'nda değişim: Hisarcıklıoğlu, bayrağı Fuat Tosyalı'ya devretti
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TOGG Yönetim Kurulu'nda değişim: Hisarcıklıoğlu, bayrağı Fuat Tosyalı'ya devretti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, dönüşümlü başkanlık kuralı gereği Fuat Tosyalı'ya devretti. Hisarcıklıoğlu, 6 yıl süren başkanlık dönemi boyunca verdikleri sözleri tuttuklarını ve TOGG'un artık yollarda olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
TOGG Yönetim Kurulu'nda değişim: Hisarcıklıoğlu, bayrağı Fuat Tosyalı'ya devretti
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Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG'da 5 ortak olduklarını, ortaklar arasında ilk günden itibaren dönüşümlü başkanlık konusunda bir mutabakatlarının bulunduğunu belirtti.

Şirketin kuruluş döneminde ortakların istediği üzerine 3 dönem yani 6 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Artık kuruluş dönemini tamamladık. Allah'a çok şükür 2017'de TOBB genel kurulunda milletimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Togg artık yollarda. Kendi segmenti C-SUV'de lider. Elektrikliler içinde açık ara birinci." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşümlü başkanlık kuralı kapsamında bayrağı ortaklardan Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Fuat Bey'den sonra başka bir ortağımız bayrağı devralacaktır. ⁠Türkiye'ye böyle bir değer kazandırdığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

  • Rifat Hisarcıklıoğlu
  • TOGG
  • Fuat Tosyalı

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