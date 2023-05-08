İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5024
  • EURO
    21,4505
  • ALTIN
    1267.52
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Togg'a Ardahan'da yoğun ilgi!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ardahan'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Togg'a Ardahan'da yoğun ilgi!
ABONE OL

Yağmurlu havaya rağmen, Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Anadolu kırmızısı" rengindeki araca ilgi gösterdi.

Vatandaşlar aracı yakından tanımaya çalıştı, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Ardahan milletvekili adayı Güven Karakoyun, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak hizmetleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin tek derdinin millete hizmet etmek olduğunu belirten Karakoyun, "Cumhurbaşkanı'mız bize çok şey kazandırdı. O hizmetlerden birisi de Togg. Daha nice hizmetler AK Parti ile devam edecek. Türkiye'de AK Parti ile herkes kazanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Vatandaşlardan Pınar Yeşilyurt da Togg'u görmek için geldiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılamaz denen her şeyi yaptığını söyledi.

  • Togg
  • Togg ardahan
  • Türkiyenin yerli otomobili Togg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.