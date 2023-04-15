'Togg'a dünyada herkesin ilgisi var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temaslarını Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi. Viyana sokaklarında boy gösteren Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımıza Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var. Dünyada herkesin ilgisi var. Togg'a Viyanalıların da, Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiğini arkadaşlarımız söyledi. Bu bizim için gurur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ama artık Türkiye otomobilini de yapıyor, savaş uçağını da yapıyor, insansız hava araçlarının, SİHA'ların en iyisini yapıyor. Her şeyin en iyisini yapıyor. Bu millete, bu devlete Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda her şeyin en iyisi yakışır" dedi.