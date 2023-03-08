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TOGG'da yeni gelişme: Yakın bir tarihte başlatacağız

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlatılacağı bilgisine yer verildi. Yapılan açıklamada, 'NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.' ifadelerine yer verildi.

8 Mart 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
TOGG'da yeni gelişme: Yakın bir tarihte başlatacağız
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Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlatılacak.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle NFT açık artırmasının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde TOGG akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.

Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz."

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