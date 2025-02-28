İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5269
  • EURO
    38,055
  • ALTIN
    3344.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOGG'dan startuplara yenilikçi alanlarda işbirliği yapma çağrısı
Güncel

TOGG'dan startuplara yenilikçi alanlarda işbirliği yapma çağrısı

Açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturmak için yola çıkan küresel teknoloji markası TOGG, startuplara yenilikçi alanlarda işbirliği yapmak için çağrıda bulundu.

AA28 Şubat 2025 Cuma 19:37 - Güncelleme:
TOGG'dan startuplara yenilikçi alanlarda işbirliği yapma çağrısı
ABONE OL

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, "ekosistem olarak birlikte büyüme" vizyonuyla halihazırda 40'tan fazla startup ile yaptığı güç birliğini büyütmek için yeni bir adım attı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, startup işbirlikleri için özel olarak tasarladığı yeni web sayfası üzerinden bir çağrı yaparak mobilite, yapay zeka, siber güvenlik, finansal teknolojiler, block zinciri, oyun & oyunlaştırma, akıllı servisler, sürdürülebilir materyaller ve enerji çözümleri alanında çalışan startupları ekosistemine dahil olmaya davet etti.

Dijital deneyim platformu Trumore çatısı altında kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak startuplara atölye çalışmalarından mentörlüğe, TOGG ile birlikte ürün geliştirmeden global partnerlerle buluşturmaya kadar pek çok konuda destek sunacak.

Trumore tarafından startuplara özel olarak geliştirilen dijital sistem, yeni girişimlerin ekosisteme katılım süreçlerini kolaylaştırırken şeffaf ve kolay bir biçimde başvuru yapabilen startuplar, TOGG'un sunduğu pek çok destekten faydalanarak global ölçekte büyüme şansı yakalıyor.

"MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Günümüzde inovatif teknolojiler çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimler yani startuplar tarafından geliştiriliyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana mobilite ekosistemini startuplarla birlikte şekillendirmek için pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Halen 40'tan fazla startupla birlikte çalışıyor, kullanıcılara değer katacak yeni ürün ve hizmetleri beraber geliştiriyoruz. Tüm iş ortaklarımızla aynı göz hizasındayız. Birlikte değer yaratıp sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceğimiz yeni girişimleri aramızda görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.