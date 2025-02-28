TOGG'dan startuplara yenilikçi alanlarda işbirliği yapma çağrısı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, "ekosistem olarak birlikte büyüme" vizyonuyla halihazırda 40'tan fazla startup ile yaptığı güç birliğini büyütmek için yeni bir adım attı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, startup işbirlikleri için özel olarak tasarladığı yeni web sayfası üzerinden bir çağrı yaparak mobilite, yapay zeka, siber güvenlik, finansal teknolojiler, block zinciri, oyun & oyunlaştırma, akıllı servisler, sürdürülebilir materyaller ve enerji çözümleri alanında çalışan startupları ekosistemine dahil olmaya davet etti.

Dijital deneyim platformu Trumore çatısı altında kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak startuplara atölye çalışmalarından mentörlüğe, TOGG ile birlikte ürün geliştirmeden global partnerlerle buluşturmaya kadar pek çok konuda destek sunacak.

Trumore tarafından startuplara özel olarak geliştirilen dijital sistem, yeni girişimlerin ekosisteme katılım süreçlerini kolaylaştırırken şeffaf ve kolay bir biçimde başvuru yapabilen startuplar, TOGG'un sunduğu pek çok destekten faydalanarak global ölçekte büyüme şansı yakalıyor.

"MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Günümüzde inovatif teknolojiler çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimler yani startuplar tarafından geliştiriliyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana mobilite ekosistemini startuplarla birlikte şekillendirmek için pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Halen 40'tan fazla startupla birlikte çalışıyor, kullanıcılara değer katacak yeni ürün ve hizmetleri beraber geliştiriyoruz. Tüm iş ortaklarımızla aynı göz hizasındayız. Birlikte değer yaratıp sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceğimiz yeni girişimleri aramızda görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.