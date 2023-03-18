Togg'u hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Varank'tan gönderme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), büyük heyecanla beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, şimdi de ön siparişler için başvuruları kabul etmeye başladı.

24 SAATTE TALEP YAĞDI

Togg'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 bin 150 sipariş geldiği belirtilirken Togg Teknoloji Kampüsünden anlık görüntü paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" ifadeleri yer aldı.

27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

BAKAN VARANK'TAN FATİH ALTAYLI'YA GÖNDERME

Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar." ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. Varank, Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var" sözlerini paylaştı. Bakan Varank paylaşımında, "Bu üretim bandı var ya... İzlemesi muhteşem!" ifadelerine yer verdi.