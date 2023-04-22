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Togg'un servis ağı genişliyor... İşte yedek parça ve onarım süreci

Togg'un ilk trafik kazasını yaşamasının ardından yedek parça ve onarım işlemi merak konusu oldu. Hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Togg'un servis ağı genişliyor... İşte yedek parça ve onarım süreci
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Türkiye'nin otomobili TOGG yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı.

TOGG hafif hasar aldı. Kaza sosyal medyada çok konuşuldu ve en çok tamir ve yedek parça süreci merak edildi.

Peki bu tip olumsuz bir durumla karşılaşan Togg sahibi ne yapmalı? Öncelikle bu aracın akıllı bir cihaz olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Bunun için hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı.

Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor.

SERVİS AĞI GENİŞLİYOR

Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor.

BoschCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.

Daha küçük arızalarda ise bu mobil servisler devreye girecek.

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