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Togo'daki kazada ölen İHH personeli Ercan Ersoy'un cenazesi defnedildi

Kurban Bayramı çalışmaları için gittiği Togo'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Ersoy'un cenazesi toprağa verildi.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
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Ersoy'un naaşı, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Ersoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İHH personeli ve gönülleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ercan Ersoy'un cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulunan İHH gönüllüleri, 11 Temmuz'da başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada, Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralanmıştı.

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