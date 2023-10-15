TÖHOB 65 yaş üstü kararını açıkladı: Ayda sadece 4 gün ücretsiz olacak

TÖHOB üyeleri Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) bir araya geldi. Üyeler, içlerinde 65 yaş üstü vatandaşlarında olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar aldı. Soydaş, ücretsiz taşıma bedelini artık ödememe kararı aldıklarını kaydederek, "Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum, lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Bakanlığın verdiği destek iki günlük karşılamayı sağlıyor. İki gün esnaflarımızdan fedakarlık bekliyoruz" diye konuştu.

Tüm vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirten Soydaş, "Cihazları sökmek gibi mevzuata göre bir hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracaklar. Araçlarımıza tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazısı asacağız" dedi.