İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÖHOB 65 yaş üstü kararını açıkladı: Ayda sadece 4 gün ücretsiz olacak
Güncel

TÖHOB 65 yaş üstü kararını açıkladı: Ayda sadece 4 gün ücretsiz olacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı (TÖHOB) Ercan Soydaş, tüm Türkiye'deki özel halk otobüslerinin her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 17:30 - Güncelleme:
TÖHOB 65 yaş üstü kararını açıkladı: Ayda sadece 4 gün ücretsiz olacak
ABONE OL

TÖHOB üyeleri Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) bir araya geldi. Üyeler, içlerinde 65 yaş üstü vatandaşlarında olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar aldı. Soydaş, ücretsiz taşıma bedelini artık ödememe kararı aldıklarını kaydederek, "Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum, lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Bakanlığın verdiği destek iki günlük karşılamayı sağlıyor. İki gün esnaflarımızdan fedakarlık bekliyoruz" diye konuştu.

Tüm vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirten Soydaş, "Cihazları sökmek gibi mevzuata göre bir hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracaklar. Araçlarımıza tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazısı asacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.