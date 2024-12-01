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  • Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza geçirdi: 4 araç birbirine girdi
Güncel

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza geçirdi: 4 araç birbirine girdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4 araçlı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da dahil olmak üzere 7 kişi yaralandı.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza geçirdi: 4 araç birbirine girdi
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Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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