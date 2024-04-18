Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

"İLGİLİ KURUMLARIMIZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

TOKAT VALİLİĞİ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybının olmayışının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devlet olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma ve iaşe sorununun halledilmesiyle ilgili gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tüm hemşehrilerimize ve milletimize geçmiş olsun." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da belli başlı konutlarda sıkıntılar var." dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Bize ulaşan can kaybı yok. İki minaremiz yıkıldı. Buğdaylı köyümüzde evlerin yıkıldığına dair haber var. 150 nüfuslu bir köyümüz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bakanlığın il müdürlüğü ekiplerini ve ilgili birimleri bölgeye yönlendirdiklerini, sahada çalışmaları anlık olarak takip ettiklerini bildirdi.

AFAD: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumların teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen deprem sonrası TAMP kapsamında ilgili bütün kurumların teyakkuz haline geçirildiği belirtilerek, Tokat'a, Sivas, Erzurum, Samsun, Çorum ve Amasya, Yozgat'a da Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale'deki AFAD ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de kuvvetli şekilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, Kadışehri ilçemizde ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şu ana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.



Sivas Valiliğince sosyal medyadan yapılan paylaşımda da il merkezi ve ilçe merkezinde saha taramalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği, Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." denildi.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Sulusaray ilçesinde sokakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan İbrahim Yıldızlı, AA muhabirine, güvenli olduğu için açık alanda beklediklerini belirterek, "Acayip bir sarsıntı ile geldi ilk anda. Fatih Camisi'nin yanındaydık. Minare uçtu, briketler falan düştü. Halk ister istemez panik yaşadı. Sakinleştirmeye çalıştık ortalığı. Diğer mahallelere gittiğimizde ufak tefek sıkıntılar vardı, onlara da yardım ettik. Açık alan olduğu için, güvenli alan olduğu için burada bekliyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız elinden geleni yapıyor. Köylerde sıkıntı olmuş herhalde ama gidemedik." dedi.

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla dışarı çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yönelmesi, bir akaryakıt istasyonunda bulunanların uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

AFAD, saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Sulusaray'da bir ev ve bir cami minaresinin yıkıldığını, depremden etkilenen kimsenin olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup, etkilenen olmamıştır. Yozgat'ın Gümüşsuyu köyünde bir ev, Yelken köyünde bir ev, Elmalıçiftliği köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır."

AFAD: CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Tokat'taki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 231 ihbarın geldiğini, can kaybının bulunmadığını bildirdi.

Tokat ve Yozgat'ta il AFAD, jandarma, emniyet ve diğer görevli personelle saha taramaları yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne toplam 231 ihbar gelmiştir. Can kaybı bulunmamaktadır. Tokat ilimizde; 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar almıştır. Sivas, Samsun, Erzurum, Çorum ve Amasya AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Yozgat ilimizde; 2 katlı bir bina yıkılmış, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiştir. Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale AFAD ekipleri sevk edilmiştir."

AFAD Başkanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, saat 22.31'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TOKAT VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU'NDAN İÇME SUYU UYARISI



Hatipoğlu, "Sularımızın büyük kısmı yer altı veya yüzey sularının toplanması ile oluşuyor. Bölgede hareketlilik devam ettiği için vatandaşlarımızın suyu, kullanma suyu olarak kullanmaları, içme suyu olarak tüketmemelerini istiyoruz. Bölgeye sağlıklı su getirilmesi için planlamayı gerçekleştirdik, kamyonlarımız yolda." ifadelerini kullandı.

TOPRAK KAYMASI VE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Sulusaray ilçesindeki bazı yollarda toprak kayması ve çatlaklar oluştu.

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.09'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 12,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TOKAT'TA 191 BİNA HASAR GÖRDÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, "Tokat ilimizde 3 ilçe 30 köyde 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var. Yarın gün ışımasıyla beraber hasar tespit çalışmalarını başlatacağız." dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Ulusal Hasar Tespit Ekiplerinin (UHTE) görevlendirildiğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.