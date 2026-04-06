  • Tokat merkezli 12 ilde dev operasyon! 2,4 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu çöktü
Güncel

Tokat merkezli 12 ilde dev operasyon! 2,4 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu çöktü

Tokat Emniyeti, siber suçlarla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük darbelerinden birini vurdu. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla, vatandaşların IBAN bilgilerini ele geçirerek tam 2,4 milyar liralık devasa bir vurgun yapan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 64 şüpheliden 40'ı bugün adliyeye sevk edilirken, dijital materyallerle belgelenen milyarlık kirli para trafiği siber polisi tarafından didik didik ediliyor.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 12:01
Tokat merkezli 12 ilde dev operasyon! 2,4 milyarlık yasa dışı bahis vurgunu çöktü
Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alınırken 40'ı adliyeye sevk edildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde "yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik Tokat merkezli Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şebekenin üçüncü şahısların IBAN'laranı ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

