Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Tokat merkezli 12 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.

Şebekenin üçüncü şahısların IBAN'larını ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenmişti. Tokat merkezli olarak Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si "ev hapsi", 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.