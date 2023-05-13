Tokat seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Tokat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tokat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? YSK verilerine göre Tokat 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak. İşte Tokat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Adalet Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Tokat ilinin 3 milletvekili AK Parti'ye, 1'er milletvekili MHP ve CHP'ye gitti. Bu seçime katılım % 90,17 oranlarında gerçekleşmişti. Tokat 2023 seçim sonucu ne? Tokat Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi parti kazandı? 2023 Tokat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2023

Tokat seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Tokat 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MUHARREM İNCE:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Fatih Demirkol

2- Murat Toycan Selçuk

3- Ali Karaca

4- Şadan İpkin

5- Muhammet Alperen Eldemir

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜCEL BULUT

2- RECEP BOZDEMİR

3- AYHAN ÖZÇELİK

4- AYLA BEDİRHAN ÇELİK

5- UFUK DEĞERLİYURT

YENİDEN REFAH PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ali Daldal

2 - Hasan Erdal

3- Mehmet Açar

4- Mustafa Akın,

5- Aytaç Keser

MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Dursun Bayram

2. Saygın Elmacıoğlu

3. Dilara Aydın

4. Fahrettin Kaya

5. Zeynep Zeliha Oktan