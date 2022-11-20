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Tokat Valiliğinden özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin açıklama

Tokat Valiliği, bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalması olayıyla ilgili bir hemşirenin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

AA20 Kasım 2022 Pazar 00:44 - Güncelleme:
Tokat Valiliğinden özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.

Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

BİR HEMŞİRENİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

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