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Tokat Valisi Hatipoğlu: Vatandaşlar resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeli

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 'Çeşitli kişiler televizyonlarda farklı oranlarda, farklı şiddette deprem olacağına dair ifadelerde bulunuyor. Resmi makamların beyanlarının, açıklamalarının dışında bu tür hususlara dikkat etmemeleri, rağbet etmemeleri vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz.' dedi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Tokat Valisi Hatipoğlu: Vatandaşlar resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeli
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Vali Hatipoğlu, dün 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde depremlerin yaşandığı Sulusaray ilçesinde yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere ilgili kurumların temsilcileriyle deprem koordinasyon toplantısı yaptı.

Sulusaray Kaymakamlığındaki toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, depremden etkilenen 3 ilçede çalışmaların kaymakamlar, belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince yürütüldüğünü söyledi.

Depremle ilgili yürütülen çalışmaları koordinasyon toplantısında değerlendirdiklerini belirten Hatipoğlu, tedarik ve lojistik konularında kararlar aldıklarını aktardı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde olmasını sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Hatipoğlu, "Bu anlamda çadır dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız büyük oranda panik dolayısıyla çadır talebinde bulunuyor. Binin üzerinde çadır sağladık ilçelerimizde. Şu an itibarıyla eksiklerimizi koordine ettik. Yarın yapacaklarımızı koordine ettik." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 28 ekibin görev yaptığını, ekip sayısının yarın artacağını dile getiren Hatipoğlu, "Pazar günü akşam itibarıyla da bölgemizin hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Diğer yandan defterdarlığımız zarar tespitiyle ilgili çalışmalara yarın itibarıyla başlayacak. Bölgedeki zararı tespit etmeye çalışacaklar. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızı rahat ettirecek her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğine dikkati çeken Hatipoğlu, "Çeşitli kişiler televizyonlarda farklı oranlarda farklı şiddette deprem olacağına dair ifadelerde bulunuyor. Resmi makamların beyanlarının, açıklamalarının dışında bu tür hususlara dikkat etmemeleri, rağbet etmemeleri vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, deprem bölgesinde 740'ın üzerinde görevlinin vatandaşlara hizmet ettiğini, Türk Kızılay ve ANDA gibi sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalara destek verdiğini sözlerine ekledi.

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