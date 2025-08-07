Tokat'ta 50 hektarlık alan zarar gördü

Karanlık Dere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası olay yerine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin de destek verdiği yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Gece boyu süren soğutma çalışmaları sonucunda söndürülen yangında zarar gören yaklaşık 50 hektarlık alan dronla görüntülendi.

Görüntülerde yanan alan ve Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişleri görülüyor.

Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, elektrik kesintisi sonrası devreye giren GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili şirketin taşeron olarak elektrik işlerini yapan tekniker O.R. (78) gözaltına alınmıştı.

