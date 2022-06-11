Tokat'ta bir kişi çıktığı kayalıkların arasına düştü

Tokat'ta, çıktığı kayalıkların arasına düşerek yaralanan Fatih Çakmak (40), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çakmak, arkadaşları ile gezmek için çıktığı kayaklıklardan dengesi kaybederek, 20 metre aşağı düşerek yaralandı. Kayalıkların arasına düşen Çakmak'ın kurtarılması için arkadaşları yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, sedyeye aldıkları Çakmak'ı halatla yukarı çekti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Ulaş köyünde Fatih Çakmak, kanyona tırmanırken kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Çakmak, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Çakmak, hastaneye kaldırıldı.