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Güncel

Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İlçenin Karanlık Dere mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösterdi.

Trafik ekipleri de D-100 kara yolunda tedbir aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 50 hektar ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Ters bir durum olmazsa yakın zamanda inşallah soğutma çalışmalarına devam edilmesiyle birlikte söndüreceğiz. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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