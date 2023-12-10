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Tokat'ta dehşet verici kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Aralık 2023 Pazar 02:54 - Güncelleme:
Tokat'ta dehşet verici kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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