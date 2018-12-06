Tokat'ta FETÖ'den 6 gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik' soruşturması kapsamında KKTC ile Yozgat, Adana ve Tokat'ta 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve 3 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Talimat üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.