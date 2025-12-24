İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8461
  • EURO
    50,6783
  • ALTIN
    6170.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta gençlerin karıştığı kavgada kan aktı: 2 ölü ve yaralı var
Güncel

Tokat'ta gençlerin karıştığı kavgada kan aktı: 2 ölü ve yaralı var

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Kemalpaşa köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Tokat'ta gençlerin karıştığı kavgada kan aktı: 2 ölü ve yaralı var
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

  • tokat
  • silahlı kavga
  • yaralı
  • cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.