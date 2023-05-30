Tokat'ta gizemli zehirlenme: 65 gündür tedaviler sürüyor

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde 75 kişinin çalıştığı ayakkabı imalathanesinde yaklaşık 65 gün önce 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikayetler bulunuyordu.

Bazı işçiler Ankara'ya sevk edilmişti. Yaklaşık 65 gündür hastanelerde tedavi altında olan işçilerin belirtilerine tanı bulunamazken hastalar taburcu olmaya başladı.

Çalıştıkları fabrika da zehirlendikleri düşünülen 23 hasta işçiden 18'i kaldıkları hastanelerden taburcu edilirken, durumlarında değişme olmadığı ve fizik tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

5 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Zehirlendikleri düşünülen 23 hastadan 5'i ise durumlarının ağır seyretmesinden dolayı kaldıkları hastanelerden taburcu edilmedi. 23 işçinin zehirlendiği ayakkabı imalathanesi kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerdeyse hastanelerde tedavi altında olan 23 işçinin zehirlenme nedeninin imalathanede kullanılan hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Ancak bu konuda bir gelişme olmadığı öğrenildi.