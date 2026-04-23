Tokat'ta heyelan: Bölge tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, önceki gün yaşanan toprak kayması sonrası ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerde bazı konutların heyelan ve kaya düşmesi riski altında olduğu belirlenmiş, bu kapsamda 5 binadaki 13 daire tahliye edilmişti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toprak kaymasından sonra kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz hemen müdahale etti. 5 binadaki 13 daire hızlıca tahliye edilerek, güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşlarımızın yeniden güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için projeler hazırlanma aşamasındadır. Projeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam ise bölgede bulunan suyun son yağışlarla birlikte artış göstermesi nedeniyle toprak kaymasının yaşandığını belirtti.

Öte yandan, bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan önleyici çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, havadan çekilen görüntüler riskin boyutunu gözler önüne serdi.