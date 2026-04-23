İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9293
  • EURO
    52,6478
  • ALTIN
    6835.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tokat'ta heyelan: Bölge tahliye edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölge havadan görüntülendi.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Tokat'ta heyelan: Bölge tahliye edildi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, önceki gün yaşanan toprak kayması sonrası ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan incelemelerde bazı konutların heyelan ve kaya düşmesi riski altında olduğu belirlenmiş, bu kapsamda 5 binadaki 13 daire tahliye edilmişti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toprak kaymasından sonra kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz hemen müdahale etti. 5 binadaki 13 daire hızlıca tahliye edilerek, güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşlarımızın yeniden güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için projeler hazırlanma aşamasındadır. Projeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam ise bölgede bulunan suyun son yağışlarla birlikte artış göstermesi nedeniyle toprak kaymasının yaşandığını belirtti.

Öte yandan, bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan önleyici çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, havadan çekilen görüntüler riskin boyutunu gözler önüne serdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.