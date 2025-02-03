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Tokat'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: Bıçak atar damarına denk geldi

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri bıçakla 19 yaşındaki genci atar damarından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Tokat'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: Bıçak atar damarına denk geldi
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Olay, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İki genç grubu arasında yolda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.A.Ö. (19), karşı gruptaki B.C.'yi bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atardamarı kesilen B.C., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan K.A.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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