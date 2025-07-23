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  • Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu
Güncel

Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenin cansız bedenleri, Kelkit Çayı'nda bulundu.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Tokat'ta kayıp iki kuzenin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu
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İlçede yaşayan kuzenler Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindikleri 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı'nın kenarında buldu.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Kelkit Çayı'nda yapılan aramada Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Devam eden çalışmalar sonucunda Dilek Ateş'in cesedi de kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Kelkit Çayı'nın kenarında bulundu.

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