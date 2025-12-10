İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6073
  • EURO
    49,6347
  • ALTIN
    5749.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu
Güncel

Tokat'ta kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Cin Camisi'nin kayıp olan kitabesinin bulunduğu bildirildi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Tokat'ta kayıp olan tarihi Cin Camisi'nin kitabesi bulundu
ABONE OL

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Danişmentliler döneminden kalma, Gümüştekin isminin geçtiği ilk ve tek kitabe olan Cin Camisi kitabesinin 13 Mart 2002'den bu yana kayıp olarak değerlendirildiği belirtildi.

Tokat Valiliği koordinesinde kaymakamlık işbirliği ve İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda kitabenin bulunarak devlet korumasına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletin tüm birimleri kültürel değerlerimize sahip çıkma kararlılığını sürdürecek, milletimizin ortak tarihi mirasının korunması için çalışmalar aynı hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşların duyarlılık göstermeleri ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik gayretlere destek olmaları büyük önem taşımaktadır."

  • Cin Camisi
  • Niksar
  • kitabe

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.