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Tokat'ta keserli cinayet! Eşine bıçak çektiği için oğlunu öldürdü

Tokat'ta oğlunu keserle öldüren babanın, eşine bıçak çektiği için oğlunun kafasına keserle vurduğu belirtildi.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Tokat'ta keserli cinayet! Eşine bıçak çektiği için oğlunu öldürdü
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Önceki gün Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta sabah saatlerinde N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.

N. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi.

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