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Tokat'ta korkunç kaza: 3 ölü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:03
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Alınan bilgiye göre, Köksal Kaya idaresindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karlıyayla köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır şoförü ile otomobildeki 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köksal Kaya'nın, ilçede tekstil atölyesi sahibi olduğu, kaza sırasında da otomobilde atölye çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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