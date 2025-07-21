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Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkıp tarlaya uçması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçenin Karayaka Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa ilçesinden Karayaka beldesine seyir halinde olan F.T. (24) idaresindeki 60 AP 598 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, tarladaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü F.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.T., S.Ö., A.T., A.T. ve 1 yaşındaki A.E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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