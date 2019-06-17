Tokat'ta su yüklü tır devrildi
Tokat-Niksar kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı
- AA
Tokat'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.
Niksar'dan Turhal'a giden Yılmaz Put (50) idaresindeki 60 NP 326 plakalı tırın ön lastiği, Tokat-Niksar kara yolu Karayaka köyü yakınlarında patladı.
Bunun üzerine karşı şeride geçerek devrilen tırda yüklü bulunan pet şişe sular, yola saçıldı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.
Öte yandan, sular başka bir tıra yüklendi.
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