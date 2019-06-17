28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8766
  • 6,6049
  • 253.174
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat'ta su yüklü tır devrildi

Tokat-Niksar kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.
 
Niksar'dan Turhal'a giden Yılmaz Put (50) idaresindeki 60 NP 326 plakalı tırın ön lastiği, Tokat-Niksar kara yolu Karayaka köyü yakınlarında patladı.
 
Bunun üzerine karşı şeride geçerek devrilen tırda yüklü bulunan pet şişe sular, yola saçıldı.
 
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.
 
Öte yandan, sular başka bir tıra yüklendi.

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul'un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA