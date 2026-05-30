İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta taşkın tedbirleri sürüyor: Bir okul ve taşımalı eğitime 2 gün ara
Güncel

Tokat'ta taşkın tedbirleri sürüyor: Bir okul ve taşımalı eğitime 2 gün ara

Tokat'ta etkili olan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesindeki bir ilkokulda ve bir köyden gerçekleştirilen taşımalı eğitimde 2 gün süreyle eğitime ara verildi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Tokat'ta taşkın tedbirleri sürüyor: Bir okul ve taşımalı eğitime 2 gün ara
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, "Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmında tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köylerinde ise tahliye tedbirleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Erbaa ilçesinde de Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile organize sanayi içinde bulunan kesme çiçek sera alanı için tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pazar ilçesinde de Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgede bulunan üç hayvancılık işletmesi haricinde tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi, Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde ise tahliye tedbirlerinin devamına karar verilmiştir." bilgisi verildi.

  • tokat taşkın
  • tokat sel
  • tokat valiliği

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.