Tokat'ta terör operasyonu!
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü propagandası yapma" ve "kamu personeline görevini yaptırmamak için direnme" gibi suçlardan üç arama kaydı bulunan, Mardin Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı E.G'yi (26) takibe aldı.
Ekipler, E.G 'yi çobanlık yaptığı Acısu köyü Ahmetli mevkisindeki ağılda yakaladı.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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